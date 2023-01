Costruiamo un Darpa italiano Pelanda sull’intervista di Crosetto

Leggi su formiche

(Di domenica 15 gennaio 2023) “L’interesse nazionale non si traduce in nazionalismi novecenteschi, ma nel potenziare le capacità negoziali”, così Carlo, docente di geopolitica economica presso l’Università Guglielmo Marconi e consulente strategico di molteplici realtà internazionali. In una intervista esclusiva a Formiche.net il ministro della Difesa, Guido, ha tracciato il programma di difesa globale dell’Italia. Abbiamo chiesto al professoralcuni commenti. Il ministroha affermato che si sta lavorando per incentivare i programmi di cooperazione europei nella Difesa, aggiungendo che è importante evitare duplicazioni, con riferimento al rapporto tra Nato e Unione Europea. Nella sostanza, dentro la Nato si formano gruppi di coalizioni industriali su singoli progetti d’arma. Al momento una Difesa europea integrata ...