Così l’Algeria cerca il suo spazio nel mondo

(Di domenica 15 gennaio 2023), il più grande esportatore di gas naturale dell’Africa, sta sfruttando al meglio una nuova era di rivalità tra grandi potenze e una crisi energetica in corso per costruire un proprio standing internazionale aggiornato sul flusso degli affari globali. Dopo aver chiesto ufficialmente, nel novembre 2022, di entrare a far parte del gruppo di economie emergenti rappresentato dai BRICS (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica), l’amministrazione del presidente Abdelmadjid Tebboune ha deciso di estendere i progetti della Belt and Road Initiative con la Cina su infrastrutture, energia ed esplorazione spaziale. Nel frattempo è diventato il più importante fornitore di gas naturale dell’Italia (42% dei 68 miliardi di metri cubi importati nel 2022), sfruttando la prossimità geografica e la necessità di Roma di sganciarsi dalla dipendenza energetica russa. Attualmente ...