Cosa deve imparare a fare Iva Zanicchi | la rivelazione di sua figlia

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 15 gennaio 2023) "La mamma è un fiume in piena": a parlare è ladi Iva, che ha concesso una lunga intervista al settimanale Nuovo Tv. “Io sono la parte razionale della famiglia e quindi cerco in tutti i modi di arginarla", ha continuato la donna, parlando della popolare cantante. Quando poi le è stato chiesto se i ruoli nel loro caso sono invertiti, “Tu sei la mamma e Iva è laribelle?”, lei ha confessato che in effetti è così: “Lo dice anche lei”. Ladellaha rivelato anche di aver sempre detto alla madre di cambiare atteggiamento e di non essere così tanto impulsiva: "Una delle sue grandi qualità è la spontaneità, ma dovrebbea contare fino a dieci prima di parlare". Poi, parlando dei pregi della, ha detto che ha ...