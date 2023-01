Corteo anarchico per le vie di Milano | tensione in centro | le forze dell' ordine sorvegliano 600 manifestanti

Agenzia ANSA

Durante il- marcato stretto dai poliziotti in assetto antisommosa - sono state imbrattate ... Cospito è l'condannato per aver gambizzato nel 2012 a Genova l'ad dell'Ansaldo Nucleare ...Si è fermato per qualche minuto davanti al carcere di San Vittore, a Milano, ildi circa trecento persone che sta attraversando la città a sostegno dell'Alfredo Cospito, in carcere in Sardegna in regime di 41 bis. I manifestanti, partiti dal piazzale di Porta ... Corteo degli anarchici a Milano a sostegno di Alfredo Cospito Il Questore di Milano Giuseppe Petronzi ha predisposto per questo pomeriggio un dispositivo di ordine pubblico, partecipato dalla Polizia di Stato, dall’Arma dei Carabinieri e dalla Guardia ...Roma, 15 gen. (Adnkronos) – Un dispositivo di ordine pubblico è scattato oggi per la gestione del corteo promosso da appartenenti alle realtà anarchiche, in solidarietà del detenuto Alfredo Cospito, g ...