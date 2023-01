Agenzia ANSA

A scoprire lamorta è stata la figlia Dalle prime, frammentarie notizie raccolte sembrerebbe che a dare l' allarme sia stata la figlia dellache, non riuscendo a mettersi in contatto ...Un uomo e una donna, 44 anni lei e 52 anni lui, sono stati trovati morti nella villa alla periferia di Trani (Bat) in cui vivevano. Lei è stata colpita con alcune coltellate, lui era impiccato in ... Coppia trovata morta in villa, ipotesi omicidio-suicidio - Puglia Un uomo e una donna, 44 anni lei e 52 anni lui, sono stati trovati morti nella villa alla periferia di Trani (Bat) in cui vivevano. Lei è stata colpita con alcune coltellate, lui era ...Omicidio - suicidio Una coppia è stata trovata morta nella villa alla periferia di Trani (Bat) in cui viveva. La donna, 44 anni, è stata colpita con alcune coltellate, l'uomo, 52 anni, era impiccato ...