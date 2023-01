Coppa del Mondo di Scherma | l’Italfioretto maschile e femminile è oro

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 15 gennaio 2023) Gloria a Parigi per le nazionali azzurre di fioretto. Nella tappa francese didelgli uomini (Daniele Garozzo, Tommaso Marini, Alessio Foconi e Guillaume Bianchi) si sono resi protagonisti di un percorso straordinario concluso con il 45-42 che ha messo al tappeto gli Stati Uniti in finale. Primo posto anche per l’Italia(Alice Volpi, Francesca Palumbo, Martina Favaretto ed Erica Cipressa), che al termine di una giornata trionfale si è imposta, come i colleghi, sugli Stati Uniti, con un netto 45-32. Ma non finisce qui per laitaliana, che continua a collezionare successi in giro per il. Nel Grand Prix di sciabola di Tunisi Luigi Samele ha chiuso al secondo posto: per l’azzurro si tratta del secondo podio stagionale in competizioni internazionali. La prova del pugliese ...