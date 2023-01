Convocati Roma vs Fiorentina

Corriere dello Sport

Zaniolo dà forfait all'ultimo minuto per virus intestinale: non sarà tra i. Anche la ... Probabili formazioni(3 - 4 - 2 - 1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Celik, Cristante, ...Zaniolo dà forfait all'ultimo minuto per virus intestinale: non sarà tra i. Anche la ... Probabili formazioni(3 - 4 - 2 - 1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Celik, Cristante, ... Roma, sorpresa Zaniolo: non convocato per la Fiorentina. Ecco il motivo Franco Ordine, noto giornalista che segue le vicende legate al Milan, è intervenuto in occasione della trasmissione Tutti Convocati sulle frequenze di Radio 24. Ordine ha ...Un quartiere prigioniero del degrado e degli sbandati. Questa è diventata sia di giorno che di notte la zona di circonvallazione Cornelia all’uscita della metro della line A ...