Consigli fantacalcio 2022 23 | quando fare l’asta?

(Di domenica 15 gennaio 2023) A meno di una settimana dall’inizio del calciomercato invernale, in molti continuano a chiedersiconvenga: in questo articolo della nostra rubrica dedicata aisulcercheremo di sviscerare la questione cercando di dare una risposta. La sessione invernale del calciomercato è praticamente inizia non appena è terminato il Mondiale, dopo quasi due mesi dalla sosta della Serie A. Inevitabilmente gli equilibri delle squadre del nostro campionato (e di conseguenza del) sono stati stravolti tra nuovi arrivi e infortuni vari. Ed è per questo motivo che tutti i fantallenatori si chiedonosia più opportuno(invernale) del ...

Fantacalcio ®

e le probabili formazioni della diciottesima giornata del campionato italiano di Serie A: Inter, Milan, Juventus e tutte le altreContinua la corsa del campionato italiano di Serie ...Come stanno però le 20 di A Chi gioca Chi è in dubbio La formazione delincombe... I ... Siache Pinamonti sono (e resteranno per un po') ai box. Due cambi obbligati quindi per ... Consigli Fantacalcio: le sorprese della 13ª giornata Euroleghe La formazione per la 18ª giornata della Serie A non sarà facile da schierare. Questa sera si parte subito con il big match in programma tra Napoli e Juventus. Giornata che… Leggi ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...