Congo | esplode una bomba in una chiesa | almeno 10 morti

Paese devastato dalla violenza La violenza devasta ilorientale da decenni, con oltre 120 gruppi armati e milizie di autodifesa che combattono per la terra e il potere. Secondo le Nazioni Unite,...Inizialmente, l'attentato è stato attribuito a terroristi islamici: il portavoce militare della Repubblica Democratica del, Anthony Mwalushayi , ha parlato di "atto terroristico". L' Agi ha ... Bomba esplode in una Chiesa nell'est del Congo, almeno dieci le vittime In Congo è esplosa una bomba in una chiesa nella provincia del Nord Kivu. Al momento il bilancio dell'attacco, attribuito a sospetti islamisti, è di almeno dieci morti e 39 feriti. I dettagli sono anc ...Non ci sono ancora rivendicazioni ma i sospetti si concentrano sulle Adf, un gruppo estremista che ha giurato fedeltà all’Isis. L’attentato a due settimane dall’arrivo del papa Francesco nel Paese ...