Congo | esplode una bomba in chiesa | almeno 10 morti | 40 i feriti

(Di domenica 15 gennaio 2023) A Kasindi, cittadina che si sviluppa lungo il confine con l’Uganda nella provincialese del Kivu Nord, un attacco terroristico ha causato oltre 10e una quarantina di. La mattina del 15 gennaio, unaè stata fattare in unapentecostale. Inizialmente, l’attentato è stato attribuito a terroristi islamici: il portavoce militare della Repubblica Democratica del, Anthony Mwalushayi, ha parlato di «atto terroristico». L’Agi ha riportato che la natura dell’attacco è stata attribuita dal governo ai ribelli ugandesi delle cosiddette Forze democratiche alleate. Un keniota sarebbe stato arrestato in seguito all’esplosione, ma non è chiaro se sia lui l’autore materiale dell’attentato: è stato trovato sulla scena senza documenti. Il ...

RaiNews

Paese devastato dalla violenza La violenza devasta ilorientale da decenni, con oltre 120 gruppi armati e milizie di autodifesa che combattono per la terra e il potere. Secondo le Nazioni Unite,...Inizialmente, l'attentato è stato attribuito a terroristi islamici: il portavoce militare della Repubblica Democratica del, Anthony Mwalushayi , ha parlato di "atto terroristico". L' Agi ha ... Bomba esplode in una Chiesa nell'est del Congo, almeno dieci le vittime In Congo è esplosa una bomba in una chiesa nella provincia del Nord Kivu. Al momento il bilancio dell'attacco, attribuito a sospetti islamisti, è di almeno dieci morti e 39 feriti. I dettagli sono anc ...Non ci sono ancora rivendicazioni ma i sospetti si concentrano sulle Adf, un gruppo estremista che ha giurato fedeltà all’Isis. L’attentato a due settimane dall’arrivo del papa Francesco nel Paese ...