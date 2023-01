Congo | attacco a una chiesa | 17 morti Isis rivendica

(Di domenica 15 gennaio 2023) (Adnkronos) – I miliziani dell’Iscap, branca dell’attiva in Africa centrale, hannoto l’attentato compiuto nelladi Kasindi, città della Repubblica Democratica del. “L’afferma che i combattenti hanno piazzato e fatto esplodere” un ordigno, provocando “dozzine di cristiani uccisi e feriti” e minacciando ulteriori attacchi, riferisce su Twitter Rita Katz, di Site, sito di monitoraggio del jihadismo. Il bilancio dell’è salito a 17e una ventina di feriti, ha reso noto il governolese, che ha condannato “con forza” l’attentato, avvenuto mentre era in corso la messa. Dal 31 gennaio al 5 febbraio nella Repubblica Democratica dele Sud Sudan è prevista la visita di Papa Francesco. ...

