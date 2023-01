(Di domenica 15 gennaio 2023) (Adnkronos) – I miliziani dell’Iscap, branca dell’attiva in Africa centrale, hannoto l’attentato compiuto nelladi Kasindi, città della Repubblica Democratica del. “L’afferma che i combattenti hanno piazzato e fatto esplodere” un ordigno, provocando “dozzine di cristiani uccisi e feriti” e minacciando ulteriori attacchi, riferisce su Twitter Rita Katz, di Site, sito di monitoraggio del jihadismo. Il bilancio dell’è salito a 17e una ventina di feriti, ha reso noto il governolese, che ha condannato “con forza” l’attentato, avvenuto mentre era in corso la messa. Dal 31 gennaio al 5 febbraio nella Repubblica Democratica dele Sud Sudan è prevista la visita di Papa Francesco. ...

Mentre in, è di almeno 10 morti e 39 feriti il bilancio di una bomba esplosa in una chiesa. Il ramo dell'Isis in Africa centrale, l'Iscap, ha rivendicato l'. Il ministro degli Esteri ...Il bilancio dell'è salito a 17 morti e una ventina di feriti, ha reso noto il governo ... Dal 31 gennaio al 5 febbraio nella Repubblica Democratica dele Sud Sudan è prevista la visita ... Congo, attacco a una chiesa: 17 morti. Isis rivendica All’accorrere delle forze di sicurezza, gli aggressori hanno lasciato l’abitazione dandola alle fiamme e provocando così la morte di padre Achi. Tajani: “Codardo e disumano attacco contro prete”. “Un ...In Congo è esplosa una bomba in una chiesa nella provincia del Nord Kivu. Al momento il bilancio dell'attacco è di almeno 10 morti e 39 feriti. I dettagli sono ancora confusi, ma il portavoce militare ...