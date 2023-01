Condominio colpito da missile russo Gli sms disperati della gente sotto le macerie | ' Venite a salvarci'

(Di domenica 15 gennaio 2023) Gli smartphone diventano strumento di salvezza per i civili intrappolatiledelieri da un attaccoa Dnipro , in Ucraina . Secondo quanto riferito dai media ...

Agenzia Nova

Gli smartphone diventano strumento di salvezza per i civili intrappolati sotto le macerie delieri da un attacco russo a Dnipro , in Ucraina . Secondo quanto riferito dai media ucraini rilanciati da Al Jazeera, i residenti intrappolati stavano segnalando la loro posizione ...Oltre alle infrastrutture critiche e le reti elettriche, nei raid è statouna Dnipro, provocando almeno 21 morti e decine di feriti, tra cui bambini. 2023 - 01 - 15 12:26:36 Putin:... Ucraina: condominio colpito a Dnipro, sale a 21 il numero delle vittime – video Gli smartphone diventano strumento di salvezza per i civili intrappolati sotto le macerie del condominio colpito ieri da un attacco russo a Dnipro, in Ucraina. Secondo quanto riferito dai ...Le autorità di Dnipro hanno annunciato tre giorni di lutto in città, a partire da oggi, per le vittime dell'attacco missilistico russo di ieri contro un condominio che ha ...