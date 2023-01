Condannato a morte un professore in Arabia Saudita | la sentenza per uso dei social «ostile» al regime di bin Salman

RaiNews

Un professore di diritto sostenitore delle riforme in Arabia Saudita è statoper alcuni reati presunti, tra cui l'utilizzo di WhatsApp e Twitter per diffondere notizie considerate "ostili" al regime. A darne notizia è il Guardian che ha avuto accesso dei ...Un docente di diritto sostenitore delle riforme in Arabia Saudita è statoper presunti reati, tra cui l'uso di WhatsApp e Twitter per condividere notizie considerate "ostili" al regno: è quanto emerge da documenti del tribunale visionati dal quotidiano ... Arabia Saudita, docente condannato alla pena di morte per uso ostile dei social Il 65enne Awad Al-Qarni è un sostenitore delle riforme che ha fatto uso di WhatsApp e Twitter per condividere notizie considerate "ostili" al regno (ANSA) ...I dettagli delle accuse contro il 65enne Awad al-Qarni condivise con il Guardian dal figlio Nasser che vive in esilio in Gran Bretagna. L'arresto del ...