Con Piantedosi l' Italia ha un vero Ministro dell' Interno Dai rave alla sicurezza | così ha surclassato la Lamorgese

(Di domenica 15 gennaio 2023) Sembra che finalmente l’abbia trovato unche funzioni. Matteoè un tecnico di provata esperienza che ha servito come prefetto di Lodi, Bologna e Roma. Quindi una esperienza sul campo più che mai utile per non rimanere nel teorico. Nato a Napoli, è stato anche capo di Gabinetto di Salvini quando faceva ile poi -nello stesso ruolo- anche con Luciana. Segui su affarni.it

Avvenire

... ma perchè c'era la fiducia del cittadino nei confronti dello Stato sociale ,tutti i suoi ... NOTE (1) = https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2023/01/15/- piu - polizia - negli - ...Una vexata quaestio che, dal punto di vista giuridico,non ha gli strumenti per dirimere ...la scusa del calcio, commette reati gravissimi: non solo aggressioni, ma anche altro (in ... Piantedosi: stop per 2 mesi alle trasferte dei tifosi di Napoli e Roma "È un ulteriore tassello di una generale strategia finalizzata all’aumento della presenza delle forze di Polizia in tutti i luoghi di maggiore frequentazione dei cittadini" ...Nella splendida vittoria del Napoli per 5-1 contro la Juventus ci sono stati tanti protagonisti: a partire da Kvaratskhelia e Osimhen, passando per Rrahmani ed Elmas, fino ad arrivare a Meret, Di Lore ...