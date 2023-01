Con la Meloni governeremo per 10 anni | Salvini zittisce la sinistra

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 15 gennaio 2023) "Il primo messaggio di questa mattina è stato a Giorgiaper il suo compleanno,per 10", le parole di Matteonel corso del suo intervento per la presentazione dei candidati della Lega per le regionali in Lombardia. E ancora: "In questi tre mesi di governo sto lavorando benissimo con Giorgia- afferma -. Mi trovo benissimo in consiglio dei ministri. Sono assolutamente contento di quello che in un momento di difficoltà economica siamo riusciti a dare. Ci attaccano? Sì, buon segno. Il giorno in cui 'Corrierè e 'Repubblica diranno cheè stato bravo dubitate perché vorrà dire che ho sbagliato qualcosa". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev