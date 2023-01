Come Stanno Le Cose Dopo l’Incontro con gli Agenti di Milinkovic

Leggi su justcalcio

(Di domenica 15 gennaio 2023) REGGIO EMILIA – La Lazio e Sergej-Savic sono un binomio indissolubile. Il ds Igli Tare ha fatto chiarezza sulla situazione intorno al Sergente: “È il miglior centrocampista del campionato italiano. Èun diamante prezioso, un gioiello che non si può mettere in discussione. Il suo legame con questa società è più forte dei pettegolezzi e delle voci. Un mese fa, abbiamo avuto un incontro con il presidente e gli, e siamo rimasti molto sereni perché il rapporto è ottimo. Non c’è posto per le polemiche”. Tare guarda al futuro con speranza, sognando una Champions League che non sarebbe un miracolo. “Ci sono tante difficoltà da superare, ma la Lazio ha tutte le carte in regola per combattere fino all’ultimo. Sarebbe fondamentale per la società”. Il Sergente è una spada, pronta a conquistare un traguardo che sembrava ...