Coco avant Chanel – L’amore prima del mito | recensione del film con Audrey Tautou

(Di domenica 15 gennaio 2023) Ildel, 2009. Regia: Anne Fontaine. Cast:, Alessandro Nivola, Benoît Poelvoorde, Marie Gillain. Genere: Biografico, drammatico. Durata: 106 minuti. Dove l’abbiamo visto: Al cinema. Trama: Uno sguardo agli anni di apprendistato della grande stilista, giovane donna proveniente da una famiglia molto modesta ma dotata di una personalità eccezionale, che è diventata un simbolo di successo e libertà, definendo l’immagine della donna moderna. Dopo aver interpretato la bizzarra Amélie Poulain ne Il favoloso mondo di Amélie (2001),con cui è diventata un’icona del cinema surrealista, in Francia ma ...

