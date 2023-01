Clizia Incorvaia confessa | Mi sono sempre sentita a disagio ma da oggi non più

(Di domenica 15 gennaio 2023)parla spesso del suo corpo sui social ma questa volta fa una dichiarazione che nessuno si aspettava: ecco quale parte del suo fisico la mette asi ècontraddistinta per il suo look e la sua bellezza. La donna stava studiando giornalismo quando le prime agenzie hanno iniziato a chiederepiù spesso alladi posare. Il suo stile ricercato, i suoi occhi magnetici e i capelli biondi hanno aperto alla donna le porte nel mondo della moda. La stessa ha raccontato che all'inizio cercava di curare tantissimo il suo corpo spesso rinunciando anche a mangiare. Mettere anche un sol grammo era un problema e persino in vacanza si portava la bilancia per assicurarsi di non aumentare di pero., dopo due ...

Gossip News

La storia con Micol Nell'ultima diretta del GF Vip Edoardo Tavassi ha avuto un faccia a faccia con, sorella maggiore di Micol. L'influencer lo ha accusato di avere un atteggiamento ...Simpatico siparietto social conprotagonista. Tutta 'colpa' delle sue orecchie che, in passato, le avevano dato qualche problema... Protagonista in queste giornate anche per via della partecipazione della sorella ... Clizia Incorvaia non vuole più nascondere le orecchie grandi, la soluzione: ''Le ho vestite col piercing'' La sua bellezza è semplicemente travolgente; Micol Incorvaia sa benissimo come far impazzire tutti i suoi fan.Clizia Incorvaia è apparsa più bella che mai sui suoi profili social, e i fan non hanno potuto fare a meno di riempirla di complimenti.