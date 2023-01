Classifica Coppa del Mondo femminile biathlon 2022-2023 | Lisa Vittozzi terza nella generale e leader nell’individuale

Leggi su oasport

(Di domenica 15 gennaio 2023)DEL1 SIMON Julia FRA 756 2 OEBERG Elvira U25 SWE 6153ITA 5384 WIERER Dorothea ITA 477 5 TANDREVOLD Ingrid Landmar NOR 474 6 HERRMANN-WICK Denise GER 458 7 PEON Linn SWE 454 8 HAUSERTheresa AUT 447 9 DAVIDOVA Marketa CZE 430 10 OEBERG Hanna SWE 365 11 CHEVALIER-BOUCHET Anais FRA 349 12 JEANMONNOT Lou U25 FRA 326 13 VOIGT Vanessa GER 323 14 MAGNUSSON Anna SWE 302 15 BATOVSKA FIALKOVA Paulina SVK 288 16 EDER Mari FIN 265 17 CHAUVEAU Sophie U25 FRA 255 18 CHEVALIER Chloe FRA 231 19 GASPARIN Aita SUI 214 20 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 210 21 HAECKI-GROSS Lena SUI 202 22 GASPARIN ESUI 189 23 LUNDER Emma CAN 178 24 WEIDEL Anna GER 174 25 ...