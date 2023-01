Clamoroso Salernitana | Nicola verso l’esonero | il possibile sostituto

(Di domenica 15 gennaio 2023) Dopo la sconfitta per 8-2 contro l’Atalanta, Davidepotrebbe essere esonerato dal ruolo di allenatore dellaSecondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Presidente dellanon avrebbe preso bene l’8-2 incassato contro l’Atalanta. Per questo Iervolino starebbe pensando all’immediata svolta in panchina. Davideva così sempre più. In pole per sostituirlo c’è Roberto D’Aversa, oltre che Eusebio Di Francesco. Sono attesi sviluppi immediati nelle prossime ore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

