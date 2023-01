Cirque du Soleil | in scena la meraviglia e il sogno di Kurios Prima europea a Londra | poi Roma e Milano

(Di domenica 15 gennaio 2023)- Royal Albert Hall Il mondo si capovolge e l'immaginario va in, in bilico tra realtà e, tra ciò che è e ciò che potrebbe essere. E' una questione di prospettiva la visione di chi ...

Corriere della Sera

E' una questione di prospettiva la visione di chi ha la fortuna di assistere al ritorno deldu. La prima europea con ' Kurios - Cabinet of Curiosities ' a Londra , alla Royal Albert ...Proprio come questo spettacolo, trentacinquesima produzione deldudal 1984. 'KURIOS rappresenta l'opportunità di continuare ad esplorare ed inventare' approfondimento Cique du, ... Cirque du Soleil , la rinascita del circo delle meraviglie: «Tuffo in un ... LONDRA - Royal Albert Hall Il mondo si capovolge e l’immaginario va in scena, in bilico tra realtà e sogno, tra ciò che è e ciò che potrebbe ...Sei giorni per il set, 65 tir e 54 performer: che Cirque “KURIOS” – L’ultimo show spettacolare dell’ensemble canadese, è tornato ...