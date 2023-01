Cinque Salvini | un gesto con la mano per spazzare via i gufi

(Di domenica 15 gennaio 2023) “I giornalisti si mettano l'anima in pace, siamo arrivati per cambiare il Paese, staremo lì lavorando bene e insieme per almeno 5 anni ed altri 5. Non ci sono divisioni o litigi”. Lo ha dichiarato il leader della Lega Matteonel corso dell'evento di un evento all'Autodromo di Monza.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

E poi magari anche altri', ha assicurato. Silvio Berlusconi, invece, parlera' pubblicamente solo domani riaprendo per l'occasione il palcoscenico dei grandi suoi annunci di villa ...Si ricorderà che appenaanni fa il M5S aveva proclamato di voler governare in solitudine (e abolendo la povertà, nientepopodimeno). Salvo poi tessere alleanze a tutto campo: con, indi ... Meloni compie 46 anni, prime candeline da premier in famiglia Roma, 15 gen. (askanews) - Primo compleanno da premier per Giorgia Meloni con festeggiamento strettamente privato in famiglia per spegnere le sue ...La presidente del Consiglio collegata con la convention FdI a Milano per il bis di Fontana. "Si fa l'Italia o si muore". Ronzulli, FI: ...