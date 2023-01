Cinque Mulini 2023 | Yeman Crippa | “Ci ho creduto | ma un avversario era più forte Ora la Maratona”

(Di domenica 15 gennaio 2023)ha conquistato un bel secondo posto alla, tradizionale gara internazionale di corsa campestre che è andata in scena sui prati di San Vittore Olona (in provincia di Milano). L’azzurro ha cercato il colpaccio nella 91ma edizione della manifestazione, ma nel corso dell’ultimo deigiri in programma si è dovuto inchinare al cospetto della micidiale rasoiata piazzata dal keniano Gideon Rono, che ha trionfato con sei secondi di vantaggio nei confronti dell’azzurro. Il Campione d’Europa dei 10.000 metri, già terzo al Campaccio e quarto agli Europei di cross, ha riportato l’Italia sul podio a 18 anni di distanza dalla terza piazza raccolta da Stefano Baldini nel 2005. Il trentino ha analizzato la propria prestazione attraverso i canali federali: “Quando ...

