Cinque Mulini 2023 | risultati e classifica maschile Yeman Crippa regala spettacolo | 2° alle spalle di Gideon Rono

Leggi su oasport

(Di domenica 15 gennaio 2023)ha sognato di vincere la, la tradizionale gara internazionale di corsa campestre che va in scena sui prati di San Vittore Olona (in provincia di Milano). Il Campione d’Europa dei 10.000 metri è stato assoluto protagonista nella 91ma edizione di questa grande Classica valida come prova del World Athletics Cross Country Tour e ha accarezzato il desiderio di riportare l’Italia sul gradino più alto del podio a 38 anni di distanza dall’ultima magia di Alberto Cova datata 1986, ma il trentino si è dovuto inchinare al cospetto del kenianoKipkertichnel corso dell’ultimo deigiri in programma (per un totale di 10,5 km, con il caratteristico passaggio all’interno del Mulino Meraviglia)....