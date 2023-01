Cinque Mulini 2023 | risultati e classifica femminile Beatrice Chebet dominatrice | Selva quinta

Leggi su oasport

(Di domenica 15 gennaio 2023)ha vinto la, tradizionale gara internazionale di corsa campestre che è andata in scena sui prati di San Vittore Olona (in provincia di Milano). La keniana ha conquistato il prestigioso successo nella 91ma edizione di questa tappa del World Athletics Cross Country Tour (livello gold), dominando in lungo e in largo i 6,2 km di gara. L’argento iridato dei 5.000 metri si è imposta per la prima volta in carriera nell’evento che attraversa il mitico Mulino Meraviglia, succedendo nell’albo d’oro alla connazionale Teresiah Muthoni Gateri. La 22enne ha tagliato il traguardo con il tempo di 19:41, facendo festa con 15 secondi di vantaggio sull’altra keniana Lucy Mawia.ha piazzato il primo affondo nel corso del primo giro ...