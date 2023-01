Cinghiali a spasso e chiude Villa Pamphili

Leggi su agi

(Di domenica 15 gennaio 2023) AGI - Una corsetta al parco, una passeggiata, ma anche una semplice uscita per portare ai cani a Roma può essere pericolosa per la presenza dei. A tre giorni dall'ultimo incidente - un uomo di 58 anni finito in coma dopo lo scontro a bordo di un motorino con un un ungulato - per evitare altri problemi la polizia locale di Roma Capitale ha chiuso varie entrate di, il terzo più grande parco pubblico di Roma. Sbarrati gli ingressi di via di Donna Olimpia, via Vitellia e piazza San Pancrazio. "Entrata chiusa causa", si legge sui cartelli che non accennano al tempi della chiusura. Gli altri ingressi sono aperti, ma soggetti a vigilanza perché la situazione è in continua evoluzione. "Chiudono a seconda dello stazionamento del cinghiale", spiegano ...