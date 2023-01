Cina e Hong Kong riprendono il collegamento ferroviario ad alta velocità

(Di domenica 15 gennaio 2023) Laha ripreso domenica i servizi ferroviari adtrae la terraferma per la prima volta dall’inizio della pandemia di COVID-19, smantellando i limiti ai viaggi dopo che Pechino aveva eliminato la quarantena per gli arrivi una settimana prima. La riapertura arriva nel mezzo di una massiccia ondata di infezioni

Il Sole 24 ORE

KONG - Nel 2015 era in cima alla Hurun List, la Bibbia dei Paperoni cinesi. Li Hejun, il re dei ...19% Eur/Usd 1,0833 - 0,18% Spread 186,82 Dati di mercato Leggi anche, nel focolaio di Covid ...FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Mondo Covid, riaperti i confini conKong. FOTO Il Paese mette fine a tre anni di isolamento, nonostante l'ondata di nuovi casi delle ultime ... Covid, Hong Kong riapre al turismo cinese: nei pacchetti anche i vaccini efficaci La Cina ha ripreso domenica i servizi ferroviari ad alta velocità tra Hong Kong e la terraferma per la prima volta dall’inizio della pandemia di COVID-19, smantellando i limiti ai viaggi dopo che Pech ...Ecco tutti gli aggiornamenti sulla riapertura dei confini in #Cina in seguito all'allentamento delle restrizioni. #covid19 #covid ...