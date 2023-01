Ciclocross | Silvia Persico ancora tricolore | 12 mesi dopo trionfa anche a Ostia Antica

(Di domenica 15 gennaio 2023) Resta sulle spalle dila magliadel. La medaglia di bronzo di Fayetteville 2022 si e? imposta al Campionato Italiano di, bissando il successo conquistato dodicifa a Variano di Basiliano. Un successo diverso rispetto a quello ottenuto in Friuli. Su un percorso molto veloce e scorrevole, la campionessa di Cene ha dovuto rilanciare piu? volte l’andatura, piegando la resistenza prima della toscana Francesca Baroni e, a tre giri dal termine, della brianzola Rebecca Gariboldi. “Confermarsi non e? mai facile e, per quanto fossi la favorita,oggi ho dovuto dare il meglio di me stessa – spiega, scivolata senza conseguenze nel primo giro – Sono riuscita ...

InBici

... è stata presentata la 91ª edizione dei campionati italiani di, in programma sabato e ... La stella più attesa è la bergamascaPersico, tricolore in carica e bronzo al Mondiale 2022 sia ...Una delle migliori prestazioni in stagione per Sara Casasola che sfiora la top - 10 e termina undicesima. Quattordicesima Eva Lechner . Photo LiveMedia/DPPI/Fabien Boukla CAMPIONATI ITALIANI CICLOCROSS: SILVIA PERSICO SI ... Dopo le gare juniores (sia maschile che femminile) e i ragazzi Under 23, proseguono i Campionati Italiani di ciclocross 2023 al Camping Village Roma Capitol con la prova delle donne élite: come accadu ...Per il secondo anno di fila Silvia Persico è la campionessa italiana donne elite di Ciclocross. La bergamasca, del team Fas Airport Services, si è ricofermata sul circuito romano di Ostia Antica dove ...