Ciclocross | campionati nazionali senza van der Poel | van Aert e Pidcock Sigilli di Vanthourenhout e van der Haar

Leggi su oasport

(Di domenica 15 gennaio 2023) Oggi si sono disputati idi. Non si sono però esibiti i grandi tenori di questo sport ovvero l’olandese Mathieu van der, il belga Wout vane il britannico Tom: li rivedremo domenica prossima in Coppa del Mondo a Benindorm. A primeggiare nelle gare di riferimento sono dunque stati il belga Michael(davanti a Laurens Sweeck e Thibau Nys), l’olandese Lars van der(battuti Joris Nieuwenhuis e Ryan Kamp) e il britannico Cameron Mason (preceduti Joseph Blackmore e Thomas Mein). In Francia ha fatto festa Clement Venturini, mentre in Spagna si è imposto Felipe Orts Lloret. Michael Boros sorride in Repubblica Ceca, Sebastian Carstensen esulta in Danimarca, Timon Ruegg troneggia in Svizzera, ...