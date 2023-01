Ciclocross | Campionati Italiani 2023 | Silvia Persico si conferma campionessa | seconda Gariboldi e terza Baroni

Leggi su oasport

(Di domenica 15 gennaio 2023) Dopo le gare juniores (sia maschile che femminile) e i ragazzi Under 23, proseguono idial Camping Village Roma Capitol con la prova delle donne élite: come accaduto lo scorso anno, a imporsi è stata ancora una volta. L’azzurra classe 1995 ha bissato il successo ottenuto lo scorso anno (nell’edizione 2022 deisvolti a Variano di Basiliano) con un’altra prova magistrale, conquistando il titolo tricolore per lavolta consecutiva, con una conseguente grande iniezione di fiducia per i prossimi appuntamenti in programma. Salgono sul podio, inposizione, Rebecca(che migliora la prestazione dello scorso anno, ...