Ciclocross | Campionati italiani 2023 | Samuele Scappini e Valentina Corvi si prendono i titoli juniores

(Di domenica 15 gennaio 2023) Ha preso il via la giornata dedicata aididi scena al Camping Village Roma Capitol, non lontano dal Parco urbano Pineta di Castel Fusano. Le prime due gare di oggi erano dedicate alle categorie, conche si sono potuti fregiare del titolo tricolore.ha letteralmente dominato nella gara maschile, replicando così il successo del 2022 a Variano di Udine. Il corridore del Team Fortebraccio è andato in fuga già dalle prime pedalate, tenendo a distanza i suoi diretti avversari; il secondo posto è appannaggio di Stefano Viezzi della DP66 Giant Selle SMP mentre il podio viene completato dal suo compagno di squadra Tommaso Cafueri. Anche nella gara femminile ...

