Ciclismo | morto a 40 anni Lieuwe Westra | fu compagno di squadra di Nibali

(Di domenica 15 gennaio 2023) Mondo delin lutto per la morte del corridore olandese, che fu anchedidi Vincenzonel 2014, quando il siciliano vinse il Tour de France.aveva 40e da tempo soffriva di una forte depressione. Ritiratosi nel 2017 con labelga Wanty-Gobert, in carriera ha difeso i colori dell’Astana, con cui ha conquistato tappe alla Parigi-Nizza e al Delfinato, oltre che due campionati dei Paesi Bassi a cronometro. SportFace.

Virgilio Sport

Lutto nel mondo delinternazionale. Dall'Olanda è infatti arrivata la notizia della morte a soli 40 anni di Lieuwe Westra , ex professionista tra il 2009 e il 2016 con le maglie della Vacansoleil e dell'Astana. ...Il 42enne èsul colpo, inutili i soccorsi. La drammatica scena del tentativo di salvataggio e ... con il compito di seguire le gare giovanili die fornire assistenza meccanica agli ... Tragedia nel ciclismo, morto Lieuwe Westra Il mondo del ciclismo è in lutto per la prematura morte di Lieuwe Westra, che aiutò nel 2014 Vincenzo Nibali a vincere il Tour de France ...CICLISMO - L'ex ciclista olandese - attivo nel mondo dei professionisti dal 2009 al 2016 con le maglie della Vacansoleil e dell'Astana - è stato trovato sabato ...