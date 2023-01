Ciccio Cozza esonerato | ma non gli arriva la comunicazione ufficiale e allora lui la combina grossa

Strill.it

Scossone in serie D dove l' ASD San Luca ha deciso di esonerare il tecnico. Di seguito il comunicato: Articoli Correlati San Luca, operazione dei Ros I carabineri del Ros e del comando provinciale di San Luca stanno eseguendo una vasta… Motta San Giovanni ...lascia la squadra al terzultimo e 16° posto, a quota 17, a due dalla promozione diretta e a tre dalla salvezza. Ascolta l'articolo - A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font ... Giallo sull'esonero di Ciccio Cozza a San Luca, l'ex Reggina ... Di seguito, il post pubblicato sulla pagina facebook di Ciccio Cozza, con il quale il tecnico esonerato negli scorsi giorni dal San Luca ha reso noto di non aver ricevuto la comunicazione dal club e c ...We use technology such as cookies on our site to collect and use personal data to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Nei giorni scorsi è arrivata ...