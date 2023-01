Ciao Darwin cancellato | la voce che fa discutere | Mediaset ha preferito Pio e Amedeo?

(Di domenica 15 gennaio 2023) Sembra ormai ufficiale il rinvio della nuova edizione di, il varietà condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti che avrebbe dovuto debuttare verso il mese di marzo. I motivi emersi sono riconducibili alla volontà di, il quale avrebbedare spazio a quei programmi meno costosi e di durata più breve. In particolare è unache sta facendo piuttosto rumore. Quale? Pare che i vertici avrebberolo show di Pio e: cancellata la nuova stagione? C’era grande entusiasmo per la nuova stagione di, ma il varietà è stato improvvisamentedalla programmazione. Con un comunicato stampa,ha ...

L'indiscrezione bomba su "" in tv 'Tornano i grandi nomi internazionali' afferma Amadeus nell'edizione delle 13.30 del Tg1 domenica 15 gennaio. 'Sono veramente dei grandissimi nomi, ...Da giovane, comunque, per evitare questo marchio - io che avevo qualche velleità di stare sotto i riflettori - grazie a Paolo entrai nella redazione di'. E aggiunge che senza suo marito ... Ciao Darwin 2023 di Paolo Bonolis slitta: perché e quando inizia Quando inizia “Ciao Darwin” L’amatissimo programma di Paolo Bonolis “Ciao Darwin” potrebbe non vedere la luce quest’anno. La notizia sconvolge i telespettatori e tutti vogliono sapere quali sono le c ...Il conduttore di “Avanti un Altro” e “Ciao Darwin”, Paolo Bonolis, sarà a Velletri il 19 gennaio per presentare il suo nuovo romanzo. Il titolo è “Notte Fonda”. L’evento si terrà presso il Teatro Arte ...