Ci vogliono almeno 3 anni” | nuovo disastro Totti-Ilary Blasi

Leggi su howtodofor

(Di domenica 15 gennaio 2023) Francesco, i loro nomi continuano a essere menzionati insieme anche se si sono ormai lasciati da tempo. Questo perché nel corso degli ultimi mesi da quel famoso 11 luglio ne sono successe di ogni tra di loro, tanto da animare le pagine di gossip ogni volta con una nuova frecciatina. Dall’intervista dial Corriere in cui accusava la ex di avergli rubato la collezione di Rolex alle foto di lei con ilfidanzato, di carne al fuoco ce n’è stata tanta e ora nuove polemiche fanno capolino.è uno dei volti sicuri della conduzione in Mediaset e di strada ne ha fatta davvero tanta dai tempi in cui, accanto a Silvia Toffanin, era una letterina di Passaparola. Qualche maligno ha perfino insinuato che una volta ...