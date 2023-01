Chiusa Villa Pamphilj per la presenza di cinghiali

Repubblica Roma

Doria Pamphili '' per cinghiali. A tre giorni dall'ultimo incidente - un uomo di 58 anni finito in coma dopo lo scontro a bordo di un motorino con un un ungulato - per evitare altri ......Capitale ha chiuso varie entrate diPamphili , il terzo più grande parco pubblico di Roma. Sbarrati gli ingressi di via di Donna Olimpia, via Vitellia e piazza San Pancrazio. 'Entrata... Chiusa Villa Pamphilj a Roma: "È pericoloso, ci sono due cinghiali" Villa Doria Pamphili "chiusa" per cinghiali. A tre giorni dall’ultimo incidente - un uomo di 58 anni finito in coma dopo lo ...Il Teramo liquida senza problemi la pratica “Villa Mattoni”, imponendosi con un autoritario 4 a 2 che vale il primato in solitaria, visto che la Turris ha dovuto incassare una sconfitta casalinga da p ...