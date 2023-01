Chissà se Insigne proverà un depresso rimpianto vedendo questo Napoli Il Giornale

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 15 gennaio 2023) “cosa ne dirà l’, che diera un figliuolo calcistico. Avrà uno scornato sentimento di esaltazione? O un depressivo risentimento diillanciato, più che mai, sulla strada dello scudetto?”. Lo scrive Riccardo Signori su Il. La squadra di Spalletti sta facendo innamorare tutti, mentre distanzia sempre più gli avversari. “È sempre questione di calciatori più o meno bravi. E non è un caso: lo dimostra ilche in estate ha aperto le finestre per creare aria nuova e sbaraccato gli armadi da mugugnanti di spogliatoio, capi e capetti, vecchie o impolverate glorie. Sono partitie Mertens, Koulibaly, ...