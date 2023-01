Chi sono Luì e Sofì | i Me contro Te? Luigi Calagna e Sofia sono davvero fidanzati? Età | carriera | curiosità

(Di domenica 15 gennaio 2023) I MeTe, conosciuti anche come Luì edue giovani youtuber e influencer che hanno conquistano non poco successo soprattutto tra i giovanissimi.Il loro canale YouTube è attivo ormai da qualche anno (otto anni, per la precisione) e conta circa 6 milioni e mezzo di iscritti.Luì e, all’anagrafeScalia hanno aperto il loro canale Youtube nel 2014, il successo è arrivato con il video intitolato “IL PRIMO VIDEO DI LUÌ E”.Ma chiLuì eè nato a Palermo il 6 dicembre 1992 ed è quindi un sagittario. AncheScalia è nata a Palermo, il 14 gennaio del 1997, ed è un ...

la Repubblica

