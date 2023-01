(Di domenica 15 gennaio 2023)da oltre 10 anni, nell'ottobre 2022 ha iniziato questa forma di protesta contro l'applicazione del carcere duro nei suoi confronti. Condannato per aver gambizzato nel 2012 l'ad di Ansaldo Nucleare Roberto Adinolfi e per aver piazzato due ordigni esplosivi fuori da una caserma di Cuneo nel 2006, i suoi legali ritengono che non ci siano le condizioni per tenerlo in cella con il regime del carcere duro e dell'ergastolo ostativo

Sky Tg24

' A fianco di, a fianco dilotta ': è questa la frase impressa sullo striscione esposto a capo del corteo in corso a Torino a sostegno diCospito , il militante della Federazione Anarchica ...'A fianco di, a fianco dilotta' e '41 bis=tortura'. Sono alcuni degli striscioni esposti questo pomeriggio da diverse centinaia di persone che si sono ritrovati in piazza Castello, a Torino, per ... Chi è Alfredo Cospito, l'anarchico detenuto con il 41 bis in sciopero della fame Diverse centinaia di persone sono partiti in corteo questo pomeriggio da piazza Castello, nel centro di Torino, per una manifestazione in solidarietà con Alfredo ...