Chelsea | pronti altri 30 milioni per un attaccante

Sportitalia

E che sonoa riprendere le loro osservazioni da molto vicino. Chiesa è un giocatore che piace parecchio alle inglesi, dal Tottenham ale il Liverpool, oltre al Manchester United. ...... il Milan ne approfitta con un colpo in avantiIlin crisi dopo la sconfitta in casa del ... I Blues sonoa tutto per risalire la china e hanno ormai in pugno Mudryk, come raccontato da ... Chelsea, il Crystal Palace pronto a un'offerta per Gallagher Il Chelsea non si ferma e continua un mercato a dir poco faraonico: chiuso anche per il giocatore nel mirino del Milan ...Il Chelsea vive un momento particolarmente difficile e torna sul mercato: il Milan ne approfitta con un colpo in avanti ...