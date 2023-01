Chelsea | la clamorosa scelta di Potter | fatto fuori il colpo di mercato estivo E ora la Serie A

MilanLive.it

Laqualificazione conquistata in inferiorità numerica negli Ottavi di Coppa Italia contro ... Alvini: "Esonero Niente da dire sulle scelte del club", parte anche l'operazione Mudryk: ...La notizia è trapelata con velocità incredibile, le voci girano nel calcio a velocità. In ... così come le nove squadre (Inter, Milan, Atletico Madrid, Liverpool, Manchester City,, ... Calciomercato Milan, clamoroso Chelsea: colpaccio da 100 milioni Nella 20ª giornata di Premier League si giocherà la sfida tra il Chelsea e il Crystal Palace, l'allenatore Potter punterà su Aubameyang ...Il Chelsea non si ferma e continua un mercato a dir poco faraonico: chiuso anche per il giocatore nel mirino del Milan ...