Chelsea | il tributo di Stamford Bridge a Vialli – ?

Leggi su calcionews24

(Di domenica 15 gennaio 2023)omaggiaalla prima in casa deldopo la sua scomparsa: lo striscione e il minuto di silenzio Ilscende in campo acontro il Crystal Palace per la prima volta dalla scomparsa di Gianluca. A beautiful tribute. ?? pic.twitter.com/uHKu65gTRd—FC (@FC) January 15, 2023 I giocatori hanno rispettato un minuto di silenzio, con i Blues tutti con il numero nove sulle spalle. Sugli spalti intanto i tifosi mostravano un grande striscione. Luca. We love you and we miss you. ? pic.twitter.com/bDyHLe2CGT—FC (@FC) January 15, 2023 «Quando i tuoi gol illuminano il cielo c’è una lacrima sul mio ...