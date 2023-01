Chelsea-Crystal Palace domenica 15 gennaio 2023 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Ziyech e Havertz dal 1?

(Di domenica 15 gennaio 2023) La sfida trafunge da gustoso antipasto del più prestigioso Derby del nord di Londra in unache vedrà in campo cinque squadre londinesi sulle sei coinvolte nelle tre partite in programma. I Blues si presentano in crisi e ancora senza vittorie nel. Prevedibilissima la doppia sconfitta contro il InfoBetting: Scommesse Sportive e

la Repubblica

Si parte alle 15 con l'ennesimo derby londinese traPalace. Una sfida che Potter e i Blues non possono sbagliare per non far scappare il treno europeo già distante. In contemporanea ......30 Sassuolo - Lazio 0 - 0 15:00 Torino - Spezia 15:00 Udinese - Bologna 18:00 Atalanta - Salernitana 20:45 Roma - Fiorentina CALCIO - PREMIER LEAGUE 15:00Palace 15:00 Newcastle - ... Chelsea - Crystal Palace Premier League 2022 - la Repubblica Le formazioni ufficiali di Chelsea-Crystal Palace, sfida valida per la ventesima giornata della Premier League 2022/2023 ...Monaco-Ajaccio è una partita di Ligue 1 e si gioca domenica alle 17:05: statistiche, probabili formazioni, pronostici.