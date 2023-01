Chelsea-Crystal Palace 1-0 | Potter | “Mudryk piacerà ai tifosi Oggi tre punti preziosi”

La Gazzetta dello Sport

Commenta per primo Conor Gallagher , beniamino dei tifosi del, può salutare a gennaio i Blues . Il suo ex club infatti, precisamente ilPalace , è pronto a riabbracciarlo in prestito: a spingere, scrive il Sun , è l'allenatore Patrick Vieira ." Per te, Luca ". Così ilcomunica su Twitter il risultato della partita contro ilPalace . Un 1 - 0 che probabilmente avrebbe fatto gioire Gianluca Vialli che nei Blues ha militato tra il 1996 e il 1999, ... Chelsea-Crystal Palace: l'omaggio struggente in memoria di Gianluca Vialli Dopo la vittoria del suo Chelsea per 1-0 contro il Crystal Palace, il tecnico Graham Potter ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco le sue parole.(ANSA) - ROMA, 15 GEN - Il Chelsea torna alla vittoria in Premier League dopo due sconfitte consecutive, battendo 1-0 il Crystal Palace a Stamford Bridge. Le emozioni più forti si sono però provate ...