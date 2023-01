Che succede? Paura a Domenica In | dietro la Marcuzzi l' impensabile

(Di domenica 15 gennaio 2023) Piccolo imprevisto aIn. Mentre Mara Venier, nella puntata del 15 gennaio su Rai 1, intervista Alessiae il coreografo Luca Tommasini, si sente un tonfo. "Ma che?", chiede la conduttrice impaurita per l'accaduto. Non a caso sia la Venier che i suoi ospiti si girano di scatto nella direzione del rumore. "Sarà caduto un fotografo" commenta la. E infatti, con ogni probabilità,alle telecamere un fotografo è inciampato cadendo e generando un po' di preoccupazione. Un fuoriprogramma sistemato nel giro di pochi secondi, dando l'occasione alla conduttrice di proseguire nella sua intervista. E non solo. Successivamente, infatti, l'ex volto di Mediaset si è cimentata in un balletto insieme al coreografo. Di sottofondo le note di Thriller di Michael Jackson. "Vieni ...

Contropiano

La fase difensiva Non dico nulla, altrimenti ogni voltaparloun casino (ride, ndr).L'abbandono di Dio è solo un pretesto per raccontare quelloquando si lascia una persona cara. La morte della madre è quella forzaguida la famiglia nella ricerca di un segno. Il ... Che succede al vertice dell'esercito russo Ma l’amore che – col passare dei mesi e degli anni – non viene ucciso dagli sbadigli esiste All’interrogativo risponde Stefano Bon nel libro Così come sei, uscito nell’aprile 2021 per Clown Bianco ed ...Stati Uniti da una parte, Cina dall’altra e Taiwan in mezzo. Come un piccolo staterello è diventato il nuovo centro del mondo e perché non è la prima volta che succede Immaginiamo di parlare con una p ...