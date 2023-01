Che Dio Ci Aiuti 7 | Seconda Puntata | Suor Angela Nasconde Un Segreto!

(Di domenica 15 gennaio 2023) Che Dio ci7,un segreto eTeresa ne viene a conoscenza. Intantoriceve la visita del Vescovo, che ha dei dubbi su di lei… Che Dio ci7 prosegue e, nel corso della, al centro dell’attenzione ci sarà. Come ormai tutti sanno, queste sono le ultime puntate in cui la protagonista sarà presente. Nel corso del secondo appuntamento, non ci saranno buone notizie per lei. Il suo segreto rischierà di venire alla luce e il Vescovo la contatterà. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Che Dio ci7: dove ...

Ma anchenon lo fece. Poi dentro di me successe qualcosa e cominciai a implorare in silenzio papa,o entrambi: "No, no, no". Papa fissava le vecchie trapunte e le lenzuola. Ci sono state ...Quando mi ha dettopotevo avere cinque mesi di vita, sono impazzito'. La difficile malattia Il cantautore e paroliere ha raccontato: 'Mi facevo la barba e incominciavo a piangere . Grazie a...E' la Festa della Madonna del Buon Successo. Recita oggi, 16 gennaio 2023, la Supplica potente per chiedere una grazia ...In Spare il secondogenito della principessa racconta i giorni difficili successivi all'incidente di Parigi e la negazione della sua morte, la soluzione più semplice per affrontarla alla sua età: «È tu ...