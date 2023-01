Cgil nostalgica | alla festa parte l' inno dell' Urss Comunisti per sempre

(Di domenica 15 gennaio 2023) Chissà, magari nascosto tra il pubblico del congressodi Bologna stava pure il compagno Folagra, viscerale comunista che provò ad instradare, nel verbo rosso, un disorientato Ugo Fantozzi. Sicuramente, però, c'era il segretario generale Maurizio Landini. E a un certo punto, terminata una sessione di voto, è partito l''Unione Sovietica. Facilmente distinguibile, a beneficio dei social e a generare un divertissement politico che finirebbe lì, se laper anni non avesse svolto, oltresua attività sindacale, anche quella di pseduovigilanza ideologica nel raccontone sul finto pericolo neofascista in Italia. Va detto: il Sindacato di Corso Italia ha subito il gravissimo attacco dei militanti di alcune sigle di destra estrema nell'ottobre del 2021, un assalto ...

ilGiornale.it

Non è certo una novità che lasia un partito rosso ma soprattutto in questo periodo storico appare quanto meno ambiguo che ... Da sempre, la sinistra italiana accusa la destra di essere...... Schlein ha scelto la cornice simbolica e un po'della Bolognina, legata nell'... esprimendo il proprio entusiasmo per lo sciopero generalecontro la "iniqua manovra" del governo e ... Landini & Co. nostalgici dell'Urss: al congresso Cgil l'inno sovietico Chissà, magari nascosto tra il pubblico del congresso della Cgil di Bologna stava pure il compagno Folagra, viscerale comunista che ...Forlivese, 42 anni, per dieci anni si è impegnato nella Fiom a livello locale in importanti vertenze. La ‘gaffe’ della regia: "Doveva partire l’Internazionale, qualcuno ha confuso la musica" ...