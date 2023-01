Cento operai per il maxi palco. Da lunedì chiude viale Roma

(Di domenica 15 gennaio 2023) I preparativi per la Capitale .Via ai lavori di allestimento dello scalone per la festa di sabato. Domenica le prove degli artisti. Ecco come cambia la circolazione di auto e bus sino al 23 gennaio.

Corriere

Il dato cela peraltro una vertiginosa polarizzazione tra gli artigiani especializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni (70,3 per) e le mansioni di segreteria, staff e servizi ...A seguire ci sono gli "impossibilitati", il ventuno per, un gruppo composto soprattutto da uomini e con titoli di studio più bassi. Fanno spesso lavorie hanno maggiori difficoltà nel ... Svolta elettrica, alla De Angeli già 30 gli assunti nell’azienda che cerca cento operai Il forte clima di incertezza a livello geopolitico e la ripresa dell’inflazione sono gli ostacoli che le imprese artigiane e non solo si trovano a dover ...Formalmente, è un palco. In metafora, è uno scalone che raccorda idealmente il centro della città bassa con il cuore del borgo antico. Il conto alla rovescia per l’inaugurazione della Capitale della C ...