Cedrick Koffi è del Napoli | il giovane talento pronto a lasciare il segno

Leggi su napolipiu

(Di domenica 15 gennaio 2023) La SSCannuncia l’acquisto delcalciatore, ex Roma. Ilclasse 2004, indosserà la maglia N. 80. Ilha ufficialmente annunciato l’acquisto delcalciatore, ex Roma. Ilrinforzerà la squadra Primavera della società azzurra, allenata da mister Niccolò Frustalupi.ha firmato con ilLa società di Aurelio De Laurentiis è sempre attenta al futuro e, oltre a valutare rinforzi per la prima squadra, è sempre alla ricerca di giovani talenti in grado di ambire a un posto in prima squadra nei prossimi anni., classe ...